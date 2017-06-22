  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aynı evde 7 kişi gözaltına alındı.

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Adanada DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aynı evde 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ve bomba imha uzmanı ekiplerinin yanı sıra polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda polisler, şüphelilerin bulunduğu evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı itfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Aralarında "canlı bomba" olabileceğinden de şüphelenilen zanlıların bulunduğu eve baskın düzenleyen emniyet güçleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Etiketler: DEAŞ, operasyon
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