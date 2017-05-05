  • 05 MAYIS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.575
    EURO 3.926
  • BIST 93038.49
    ALTIN 141.745
Buradasınız : » » Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada DEAŞ operasyonu

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

 Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler, uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak girdi. Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçelerinde detaylı arama yaptı.

Adresinde bulunamayan bir şahıs ise merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir fırında ekmek yaparken yakalandı.

Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 5'inin Suriyeli, 2'sinin Iraklı, 5'inin de Türk olduğu öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: adana'da deaş operasyonu, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER