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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

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Adanada DEAŞ operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen N.S, A.T, S.S. ve H.S'nin halk oylaması öncesi ülke genelindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylem hazırlığı içinde olduklarının belirlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı ve haklarındaki adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramada çeşitli markalarda silah, kesici alet, cep telefonları ve bilgisayarların ele geçirildiği kaydedildi. AA

Etiketler: Adana, DEAŞ, operasyon
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