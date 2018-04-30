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Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör eylemi yapacağı ileri sürülen DEAŞ'lılara yönelik operasyonda gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

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Adanada DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör eylemi gerçekleştireceği ileri sürülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Polis tespit edilen DEAŞ'lıların yakalanması için 29 Nisan günü şafak vakti özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 250 polisle eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı.

Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı. Polis devam eden operasyonlarda 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

12 zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: gözaltı, DEAŞ, Adana
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