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Adana'da 'Bylock' operasyonu: 45 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan memurların da aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alındı.

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Adanada Bylock operasyonu: 45 gözaltı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 45 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme ByLock'u kullandığı öne sürülen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 20 zanlı daha aranıyor. 

Etiketler: Adana, bylock, fetö
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