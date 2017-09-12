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Adana'da "ByLock" operasyonu

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı ileri sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

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Adanada &quot;ByLock&quot; operasyonu

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı ileri sürülen 35 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock''u kullandığı öne sürülen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda farklı meslek gruplarından 35 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: bylock, Adana, operasyon, fetö
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