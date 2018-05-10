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Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalışan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:19





