Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapan tutuklu sanık ve avukatı katıldı.
Üzerine kayıtlı telefon hattında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock tespiti yapıldığı hatırlatılarak savunması istenen sanık, ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
Suçlamaları kabul etmediğini belirten Söğüt, tahliyesi ve beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Söğüt'ü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA