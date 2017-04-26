  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'da 'Bylock' kullanıcısı 30 kişi gözaltına alındı

Adana'da FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı ileri sürülen 30 kamu görevlisi gözaltına alındı.

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Adanada Bylock kullanıcısı 30 kişi gözaltına alındı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen ve adliye çalışanlarının aralarında olduğu 30 kişi yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen ve adliye personelinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: Adana, fetö, bylock
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