Adana'da ByLock kullandığı tespit edilen mühendisin 15 yıl hapsi istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY örgütü üyelerinin gizli iletişimde kullandıkları kriptolu ByLock programını kullandığı tespit edilip tutuklanan makina mühendisi Selim G. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, sanığın cep telefonunda ByLock programının tespit edildiği, Bank Asya'da da hesabının bulunduğu belirtildi.

Selim G. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını aktif olarak kullanmadığını, merakından dolayı indirdiğini, kullanıcı adı ve şifresini ise hatırlamadığını söyledi.

Sanık savunmasında, ByLock programı içeriklerine ilişkin tespit edilen yazışmaları kendisinin yapmadığını, yazışmalarda ismi geçen şahısları da tanımadığını öne sürdü.

Kaynak: AA