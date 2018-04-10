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Buradasınız : » » Adana'da ByLock kullanan FETÖ mensubuna hapis

Adana'da ByLock kullanan FETÖ mensubuna hapis

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve ByLock kullandığı belirlenen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Adanada ByLock kullanan FETÖ mensubuna hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi!nde görülen karar duruşmasına sanık Seyfullah Kökdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözleri sorulan Kökdemir, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme savcısı da mütalaasında, sanığın örgütün gizli iletişim programı Bylock’u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kökdemir’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanığın ByLock'taki kullanıcı adının çizgi roman kahramanı Batman karakterinin gizli kimliği olan "Bruce Wayne" olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, Adana
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