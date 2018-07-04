Adana'da boya yüklü tırda yangın çıktı

Adana-Tarsus karayolunda, Eskişehir'deki boya fabrikasından aldığı boyayı Irak'a taşıyan Mahmut Almaz yönetimindeki 73 KA 052 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine sürücü Almaz, tırı dorseden ayırmayı başardı.
Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan alevler söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi.
Yaklaşık bir saat sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA