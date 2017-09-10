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Adana'da bir kişiye tren çarptı

Adana'da, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kişi yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Adanada bir kişiye tren çarptı

Adana'da, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kişi yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Yüreğir İlçesi Kazım Başer Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Kırmızı (26) ağabeyinin nişanına gitmek için hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mersin'den İskenderun'a giden yolcu treni Kırmızı'ya çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Kırmızı'yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavisi devam eden Kırmızı'nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Etiketler: Adana, Tren kazası
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