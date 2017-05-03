Adana'da bir evde 6 kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde aralarında emekli Vali İsmet Metin ve eşinin de yer aldığı silahla vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir evden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 64014 Sokak'taki adrese gitti.

Söz konusu evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak, eve girildi.

Polis ekipleri, 6 kişinin cesedini buldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Cesetlerde silah yarası bulunduğu tespit edildi.

Ölenlerden 5'inin kimliği belirlendi

Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesetlerin emekli vali İsmet Metin, eşi Nurşen ile kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, Gönül Cengiz ve Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.

Eski Metin'in ailesiyle eşinin yeğeni olan Denizhan Dener'in Adana'daki evine geldiği, burada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandığı iddia edildi.

Dener'in tartışmada evdeki 5 kişiyi öldürerek intihar ettiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, evdeki herkesin hayatını kaybetmesinden dolayı olayın nedeninin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. AA