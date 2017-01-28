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Buradasınız : » » Adana'da aynı yerde 2 ayrı kaza

Adana'da aynı yerde 2 ayrı kaza

Adana'da aynı yerde peş peşe yaşanan iki trafik kazasında bir kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

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Adanada aynı yerde 2 ayrı kaza

Adana'da aynı yerde kısa sürede yaşanan iki trafik kazasında bir kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaan Tahir Külek idaresindeki otomobil, Turgut Özal Bulvarı AKSA Gaz Kavşağı'nda kontrolden çıkıp refüjdeki reklam panosuna çarparak devrildi.

Bu kazadan bir süre sonra Abdullah Duyar'ın kullandığı otomobil, önce trafik sinyalizasyon lambasının ayağına, daha sonra olay yerinde kaza nedeniyle inceleme yapan polislerin bulunduğu resmi araca çarptı. Otomobil, kavşakta bekleyen Mustafa Ersoy'un kullandığı otomobile de çarparak durabildi.

Kavşakta 4 aracın karıştığı iki trafik kazasında, Abdullah Duyar yönetimindeki otomobilde bulunan Tayfun Dilli olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler Kaan Tahir Külek, Abdullah Duyar ve Mustafa Ersoy ile iki polis, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. AA

Etiketler: polislere çarptı, kaza, Adana
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