Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal Göçmen'in (30) Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Hükümlünün bulunduğu eve operasyon düzenleyen ekipler, Göçmen'i yakaladı.

Emniyete götürülen Göçmen, buradaki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA