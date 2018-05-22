  • 22 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.65
    EURO 5.481
  • BIST 103327.74
    ALTIN 193.32
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana'da araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana Yüreğir'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada araç parkı kavgası: 6 yaralı

Adana Yüreğir'de semt pazarı yakınlarında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park etikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, yüreğir, araç parkı kavgası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER