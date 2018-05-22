Adana'da araç parkı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana Yüreğir'de semt pazarı yakınlarında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park etikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin A, Erkan A, Hasan A, Kerem A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralandı.

Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Hüseyin A. ve Kerem A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA