  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.757
    EURO 5.594
  • BIST 103327.74
    ALTIN 197.131
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da araç parkı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da araç parkı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana Yüreğir'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada araç parkı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Adana Yüreğir'de semt pazarı yakınlarında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park etikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin A, Erkan A, Hasan A, Kerem A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralandı.

Ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Hüseyin A. ve Kerem A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yüreğir, araç parkı kavgası, Adana
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER