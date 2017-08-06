Adana'da akaryakıt tankında patlama: 1 ölü

Adana'da akaryakıt tankına kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada Suriyeli işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren boya fabrikasının bahçesinde bulunan kamyon kasasındaki akaryakıt tankına kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.

Fabrikadakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, patlama nedeniyle yaklaşık 50 metre uzağa savrulan Suriyeli kaynak işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan başka bir Suriyeli işçi de hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle bir minibüste büyük çapta hasar oluştu.

Adının "Ahmet" olduğu öğrenilen Suriyeli kaynak işçisinin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.