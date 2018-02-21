  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Adana'da 9 kişinin yargılandığı FETÖ davası

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında bazı eski askerlerin de olduğu 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

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Adanada 9 kişinin yargılandığı FETÖ davası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Uçar, Fahri Çevik, Teyfik Eyrek ile tutuksuz sanıklardan Hüseyin Y, Havva Nur İ. ile eşi Ömer İ. ve avukatları katıldı.

Sanık Eyrek, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göreve çağrıldığı için İl Jandarma Komutanlığına gittiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock kullanmadığını öne süren Eyrek, tahliyesini istedi.

Sanık Uçar da ByLock kullanmadığını savundu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye veya beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışı yasağı ve haftada bir gün bağlı bulundukları polis merkezine imza atmaları şartıyla tahliye etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 17 Nisan'a ertelendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, FETÖ davası, fetö, Adana
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