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Adana'da 55 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Adana polisi düzenlediği iki operasyonda piyasa değeri 55 milyon lira olan 114,5 kilogram eroin ve 340 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Adanada 55 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilk operasyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gerçekleştirdi. Otobandaki bir dinlenme tesisinde park halindeki kamyondan şüphelenen ekipler, harekete geçti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonda yapılan aramalarda ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmayınca bu kez devreye narkotik dedektör köpeği ‘Şans’ girdi.

Dedektör köpek, kamyonun dingilinde yer alan sağ ve sol tekerleklerde uyarı verince, ekipler önce her iki lastiği de yerinden çıkarttı. Daha sonra levyeyle gevşetilen lastikler, spiral ile kesilerek içine gizlenen tam 114,5 kilogram eroin ve ‘Skunk’ olarak bilinen 'genetiği değiştirilmiş esrar' ele geçirildi.

D-400 Karayolu'nda yapılan ikinci operasyonda ise ekipler, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyonu durdurup, kapsamlı arama yaptı. Narkotik detektör köpeği ‘Coco’, aracın kasasındaki 19 koliye uyarı verdi.

Koliler tek tek aşağıya indirilip incelendi. Dedektör köpek, çelik pistonlara uyarı verince pistonlar bir atölyede açılarak piyasa değeri 8.5 milyon lira olan 340 bin hap ele geçirildi.

İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin ise 55 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Adana
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