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Adana'da 4 erkek çocuğa cinsel istismar davasında karar

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 sanıktan ikisi 168 ve 88 yıl, diğeri de 52 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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Adanada 4 erkek çocuğa cinsel istismar davasında karar

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Y.D., Z.Y. ve R.U. ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıklara ve avukatlara son savunmalarını sordu. Sanıklar iftiraya uğradıklarını ve suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Y.D.’yi 168 yıl 9 ay, Z.Y.’yi 88 yıl 6 ay ve R.U.’yu da 52 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 21 Haziran 2016'da düzenlediği operasyonda 4 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Y.D., Z.Y. ve R.U. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, cinsel istismar davsı, karaisalı
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