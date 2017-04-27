Adana'da 36 iş adamına FETÖ'den dava

Ceyhan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19’u tutuklu 36 iş adamı hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceyhan ilçesindeki FETÖ/PDY'yle ilgileri ve bağlantıları olduğu iddia edilen iş adamlarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 19’u tutuklu 36 iş adamı hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Toplam 96 sayfadan oluşan iddianamede savcı, sanık iş adamlarının 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede soruşturmanın, örgüte ait bir öğrenci yurdunda kalan O.T'nin Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, "Lise son sınıfta okuyorum. Bulunduğum yurtta kayıtlı olmayan öğrenciler kalıyor, müfettişler gelince bu öğrenciler yurttan gönderiliyor, burada Fetullah Gülen ile ilgili videolar izletiliyor, kitapları okutuluyor, okumadığımız zaman yurttan atılmakla tehdit ediliyoruz." şeklindeki ihbarıyla başlatıldığı belirtildi.

Yapılan başka bir ihbarda da örgüte ait dershanede usulsüz işlemlerle vergi kaçırıldığı, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili derslerin verildiğinin belirtildiği iddianamede, sanık iş adamlarının çoğunluğunun Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ceyhan Işık Özel Eğitim Hizmet A.Ş’nin ortakları, Ceyhan Girişimci İş Adamaları Derneği ve Ceyhan Çınar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yöneticileri ve üyeleri olduğuna dikkat çekildi.

Dershane hisseleriyle ilgili de usulsüzlükler yapıldığı vurgulanan iddianamede, bazı iş adamlarının telefonlarında örgütün haberleşmesinde kullandığı ByLock programının çıktığı, çocuklarını örgütün okullarına gönderdikleri ve örgütün bankası Bank Asya’ya yüklü miktarda para aktardıkları da kaydedildi.

Dini duyguları suistimal etmişler

Örgütün dershanesi için arsa alımı sırasında esnaftan "Allah rızası için" diyerek para toplandığı da belirtilen iddianamede bilgi sahibi olarak Y.K’nin ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 5-6 yıl önce iş yerinde olduğu sırada sanıklardan bazılarının geldiğini ifade eden Y.K, şunları söyledi:

"Bana 'Biz hizmet için yardım topluyoruz sana da uğramak istedik’ dediler. Bana hadis ve dualardan bahsedip konuya başlayarak sohbeti dini konulara getirdiler. Amaçlarının cemaatin dershanesi olan Işık Dershanesine yeni bir bina yaptırmak olduğunu ve esnafı dolaşarak bu bina için yardım topladıklarını, bu yardımların şu an için arsa satın alınması olarak yapıldığını söylediler. Dershane inşaatı başlayacak olan arsanın yaklaşık 2 dönüm kadar olduğunu belirttiler. Metrekaresinin 500 lira olduğunu, benim buradan hizmete yardım için kaç metre alıp alamayacağımı sordular."

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.