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Adana'da 136 adrese şafak operasyonu

Kent merkezinde 136 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 kişi yakalandı. Son 2,5 ayda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 3 bin 100 kişiyi yakaladı.

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Adanada 136 adrese şafak operasyonu

 Adana’da aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 450 polisle kent merkezinde 136 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Terör, Özel Harekat, Uyuşturucuyla Mücadele ve Kaçakçılık iye Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, seyirden yasaklı kişi, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, mühür bozma, borçlunun ödeme şartını ihlali, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, resmi belgede sahtecilik ve alkollü araç kullanma" suçlarından farklı cezalarla aranan 31 kişi yakalandı.

Şahıslar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

3 bin 100 aranan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, son 2,5 ayda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlarda, 3 bin 100 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan Halk Oylaması'nda, yakalaması bulunan 232 kişiyi oy kullanmaya gittikleri okullarda gözaltına almıştı.

Yakalananlardan 11'inin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), 5'inin de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında aranmasının bulunduğu belirlenmişti. AA

Etiketler: Adana, adana'da operasyon
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