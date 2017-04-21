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Adana'da 10 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi daha gözaltına alındı.

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Adanada 10 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi daha yakaladı.

Örgüt adına faaliyette bulunup finans sağladıkları ileri sürülen 5'i Suriye uyruklu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince, 10 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, 10 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. AA

Etiketler: Adana, DEAŞ
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