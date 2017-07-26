  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.548
    EURO 4.129
  • BIST 107177.49
    ALTIN 142.441
Buradasınız : » » Adana ve Konya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 80 gözaltı

Adana ve Konya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 80 gözaltı

Adana ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adana ve Konyada aranan kişilere yönelik operasyon: 80 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent genelinde 500 polisle gerçekleştirilen operasyonda "Dolandırıcılık, cinsel istismar, cinsel saldırı, adam yaralama, yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, adam yaralama" gibi suçlardan aranan 2'si kadın 30 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişiler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: Adana, Konya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER