Adana ve Konya'da aranan kişilere yönelik operasyon: 80 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent genelinde 500 polisle gerçekleştirilen operasyonda "Dolandırıcılık, cinsel istismar, cinsel saldırı, adam yaralama, yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, adam yaralama" gibi suçlardan aranan 2'si kadın 30 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen bu kişiler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi gözaltına alındı.