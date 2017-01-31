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Adana ve Düzce'de FETÖ soruşturması

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski başpolise 9 yıl hapis cezası verildi. Düzce'de ise FETÖ operasyonu kapsamından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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Adana ve Düzcede FETÖ soruşturması

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski başpolise 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen başpolis Yusuf Berber ile avukatı katıldı.

Berber savunmasında, "Bylock" programını kullanmadığını, ne olduğunu bile bilmediğini iddia etti.

Konya’dan Kozan’a tayini çıktığında evini sattığını belirten Berber, "Bank Asya’da çalışan komşum 'Evin satılması halinde parayı yatır sana istediğin zaman havale ederim' dedi. Bunun için hesap açtırdım. Bu yapının yurtlarında veya evlerinde kalmadım. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yusuf Berber’i, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın suçtan doğan sorumluluğu kabul etmemesi ve pişmanlık duymaması nedeniyle verilen cezada, indirim uygulanmadı.

Düzce 

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada tutuklulardan birinin, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ''ByLock''u kullandığı öğrenildi.

Etiketler: Adana, fetö, eski başpolis, hapis, düzce, 5 tutuklama
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