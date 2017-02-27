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Buradasınız : » » Adana Valiliği'ndeki terör saldırısıyla ilgili 9 kişiye gözaltı

Adana Valiliği'ndeki terör saldırısıyla ilgili 9 kişiye gözaltı

Adana Valiliği otoparkındaki patlamaya ilişkin teröristlere yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

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Adana Valiliğindeki terör saldırısıyla ilgili 9 kişiye gözaltı

Adana Valiliği otoparkında geçen kasım ayında meydana gelen patlamaya ilişkin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, valilik otoparkında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı planlayan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 2'si kadın 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından Adana Adli Tıp Birinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Adana valiliği, adana patlama, adana terör saldırısı, tak, PKK
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