Yapımı tamamlanan Adana Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 553 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve bin 550 yatak kapasitesine sahip, günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulacak hastane, kapılarını hastalara açtı.

Sağlık hizmetine başlanması dolayısıyla gelen hastalara çeşitli ikramlarda bulunulan hastanede, animatörler özellikle çocuk hastalara gösteriler sundu, müzik dinletisi yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da hastaneyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, kan örneği verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Demirtaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Hastanenin hizmete girme sürecini çok yakından takip ettiğini ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan en büyük hastanelerden bir tanesi. İnşallah çok daha güzel bir sağlık hizmeti vereceğiz. Bölgede sağlık turizmi açısından da ciddi bir beklentimiz var. Zaten Türkiye'nin genel anlamda sağlık turizmiyle ilgili bir beklentisi var. Bizim Adana'da bu beklentimiz yüksek. Adana sağlık turizminde de ciddi bir atılım yapmayı düşünüyor."

Demirtaş, hastaneyi kente yapılan en büyük yatırımlardan biri olarak kabul ettiklerini belirterek, kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmasının planlandığını dile getirdi.

Hastalar da memnun

Hastanenin tüm polikliniklerinin hizmete başladığını aktaran Demirtaş, "Tabii burada bir uyum süresi gerekiyor. Bir anda her şeyin tam olması mümkün değil. İnşallah kısmet olursa yakın bir zaman içerisinde tüm hastane uyum içinde çalışacak." dedi.

Hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi gören 82 yaşındaki Yaşar Çelik, hastaneyi yapanlara teşekkür ederek, "Allah devlete zeval vermesin. Yapanları cennete kavuştursun. Hastane çok güzel, hiçbir eksiğimizi yok." diye konuştu.

Aynı serviste tedavi gören Seyfettin Dinçyürek de hastanenin standartlar üstü olduğunu dile getirerek, "Böyle bir şey beklemiyordum. Bir otel konforunda odalar var." ifadesini kullandı.