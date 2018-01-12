Adana-Mersin'de bin polisle şafak baskını: 50 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, hırsızlık, yağma, gasp, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Mersin, Ceyhan ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Toplumsal müdahale aracı, "drone" ve uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, adreslerde eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda gasp, yağma ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen "Cono Aşireti"ne mensup 50 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA