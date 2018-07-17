Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı

7 ilde Adana merkezli düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 16 kartuş, bir kuru sıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA