  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.811
    EURO 5.624
  • BIST 91614.79
    ALTIN 189.97
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı

Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı

7 ilde düzenlenen Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adana merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı

7 ilde Adana merkezli düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Antalya, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 16 kartuş, bir kuru sıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER