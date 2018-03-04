Adana merkezli "yasa dışı bahis" operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli 9 ilde, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç örgütünün yurt dışına gönderdiği paranın miktarını belirledi.

Araştırmalarda, şüphelilerin kurdukları 73 şirketin bankalardaki hesaplarını kullanarak Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Kanada, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Gürcistan, Belçika, Estonya ve bazı Afrika ülkelerindeki bankalara farklı tarihlerde 3,5 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Y.A.'nın yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılması amacıyla adli makamların girişimde bulunduğu öğrenildi.

Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 13 Şubat'ta yasa dışı bahis oynatan örgüte yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Kilis'teki 140 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Y.A.'nın eşi S.A.'nın da bulunduğu 109 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 22'si kadın 43 kişi savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 66 şüpheliden S.A.'nın da aralarında yer aldığı 16 kişi tutuklanmış, 1 zanlıya ev hapsi verilmiş, 49 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Araştırmalarda zanlıların kurdukları 73 şirket üzerinden Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Kanada, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Gürcistan, Belçika, Estonya ve bazı Afrika ülkelerindeki bankalara farklı tarihlerde para aktardıkları tespit edilmişti.

Öte yandan, zanlıların bankalardaki dondurulan varlıklarının tutarının yaklaşık 24 milyon lira olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA