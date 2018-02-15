Adana merkezli "yasa dışı bahis" operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 2 gün önce başlatılan soruşturma kapsamında 94 kişiyi gözaltına almıştı. Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen firari Y.A'nın eşi S.A'nın da bulunduğu 10 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 104'e yükseldi.

Daha önce Ankara ve İstanbul'da yakalanan 25 zanlının da soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirildiği öğrenildi.

Bankalardaki 18 milyon liraya bloke konuldu

Araştırmalarda örgütün, para transferini gizlemek için kurduğu 73 şirketin faaliyet konuları arasında petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat, otomobil yedek parçası, yem ve toptan et ticareti gibi birçok alan bulunduğu tespit edildi.

Bloke konulan banka hesaplarındaki varlıklarının miktarı 18 milyon lirayı bulan örgütün, 3 vardiya halinde aylık yaklaşık 4 bin lira maaşla çalıştırdıkları kişiler aracılığıyla para transferlerini gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Soruşturmada, para transferinde farklı kişiler adına açılmış bin banka hesabının kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca maaş karşılığında hesap açtıran 2 kişiden birinin hesabına yatırılan 40 bin lirayı, diğerinin ise 60 bin lirayı örgüt yöneticilerinden habersiz çektiği öğrenildi.

140 adrese operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün yasa dışı bahis oynatan örgüte yönelik Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Kilis'te belirlenen 140 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 94 kişiyi gözaltına almıştı.

Araştırmalarda zanlıların kurdukları 73 şirket üzerinden Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Kanada, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Gürcistan, Belçika, Estonya ve bazı Afrika ülkelerindeki bankalara farklı tarihlerde para aktardıkları tespit edilmişti.

Kaynak: AA