Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 5 gün önce Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenilen operasyonda birbirleriyle bağlantılı 5 farklı suç örgütüne darbe vurulduğu bildirildi.

Gözaltındaki şüpheliler Ali B, Nihat A, Kenan T. ve Halil A'nın suç örgütünün elebaşıları oldukları iddia edildi.

Suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen firari Osman K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilerin, terör örgütü FETÖ ve PKK ile irtibatlı oldukları yalanıyla kandırdıkları kişilerin yaklaşık bir milyon lirasının dolandırılmasını önlediği bildirildi.

Şüpheliler, birbirlerini de dolandırmış

Öte yandan, suç örgütü üyelerinin, telefon dolandırıcılığından elde ettikleri paranın transferi sırasında birbirlerini de dolandırdıkları belirlendi.

Şanlıurfa'daki operasyonlara özel harekat polisleri ile jandarma komando ekiplerinin de destek verdiği kaydedildi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iki otobüsle Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 39 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz'da Türkiye genelinde telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şebekeye yönelik Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 36 şüpheliyi gözaltına almış, bazı dijital malzemelere el koymuştu.