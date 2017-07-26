  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

Adana merkezli 9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

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Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık bin polisle, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve Şanlıurfa'da 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bazı dijital malzemelere de el konuldu.

Diğer illerden Adana'ya getirilen şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, yaklaşık 5 ay önce 15 ilde düzenlediği operasyonlarda da 45 kişiyi yakalamış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanmıştı.

Etiketler: Adana
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