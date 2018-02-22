Adana merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt, Zonguldak ve Kayseri'de gerçekleştirilen ve 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 şüpheli daha adliyeye çıkarıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve asteğmen olarak askerlik görevi yaptığı İstanbul'da yakalanan beden eğitimi öğretmeni A.Y. ile gelir uzmanları A.T, F.Y. ve A.G.D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. ile A.T. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de 9 zanlının adliyeye sevk edildiği operasyon kapsamında 26 şüphelinin sorgusu sürüyor.

"Sohbet abisi" iddiası

Tutuklanan A.Y'nin FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer aldığı, Adana'da görevli örgüte yakın subaylarla toplantılarda bir araya geldiği ve "sohbet abiliği" yaptığı iddia edildi.

A.Y'nin gizli yazışmalarını yaptığı ByLock yüklü hattının, FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla görevli olduğu kamu kurumundan bir süre önce ihraç edilen babasının üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 39 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen aralarında öğretmen, avukat ve esnafın bulunduğu 9 şüpheliden 5'i tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA