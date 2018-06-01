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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 28 tutuklama

13 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında subayların da olduğu 30 askeri personelden 28'i tutuklandı.

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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 28 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 Mayıs'ta 13 ilde düzenlenen operasyonun ardından 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3'ü yarbay, 3'ü binbaşı, 1'i yüzbaşı, 4'ü teğmen ve 19'u astsubay olmak üzere 30 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 28'i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, ilk etapta 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, fetö, subay, asker
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