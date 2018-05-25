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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

13 ilde Adana merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin ankesörlü telefon üzerinden haberleştiği belirlendi.

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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Ankesörlü telefonla görüşme

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, birbirleriyle ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Adana, Ankara, İstanbul, Siirt, Aydın, Balıkesir, Mersin, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Kırklareli'de bulunan 3'ü yarbay, 3'ü binbaşı, 1 yüzbaşı, 3'ü teğmen ve 16'sı astsubay olan şüphelilerin görüşmelerini ankesörlü telefonlarla yaptığı belirlendi.

Polis, 2 bin görüşmeyi incelenmeye aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis ayrıca haklarında yakalama kararı verilen 4 şüpheliyi de arıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: fetö, ankesörlü telefon, Adana
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