Adana merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçti.

Adana merkezli operasyonda Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’taki 26 adrese şafak vakti FETÖ operasyonu düzenlendi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlık personeli ve öğrencilerin de olduğu 20 kişi yakalandı.

Seyhan ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö’nün evinde yapılan aramada, elbise dolabının arkasına gizlenmiş 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken zanlının evinden çıkan paranın, örgütün Adana'da yeniden yapılanması ve elaman devşirerek devlete sızmak için kullanıldığı öğrenildi.

Örgütün son günlerde kripto üyelerine, "bu devranın hep böyle gitmeyeceği, yine eski günlerdeki gibi şahlanışa geçeceği" mesajı gönderdiği, sınavlara öğrenciler hazırlamaya başladığı tespiti yapıldı.

Kaynak: İHA