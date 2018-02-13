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Adana merkezli 9 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu

Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'yasa dışı bahis' operasyonunda aralarında kadınların da olduğu 100 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2018 Salı 08:12



