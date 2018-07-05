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Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 19 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin dün şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5’i kadın 19 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin, müşterilerle cep telefonu görüşmelerinde polise yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edildi.

Şüphelilerin, fuhuş yapmaya “temizlik yapmak”, fuhuş yapan kadına “temizlikçi”, “karpuz”, “oda”, fuhuş yapmaya yeni başlayan kadına “taze çay”, yabancı kadına “kaçak çay”, Türkler için ise “yerli çay” şeklinde şifreli ifadeler kullandıkları bildirildi.

“Manukyan” lakabını kullanan Afife F.’nin liderliğini yaptığı iddia edilen çetenin, müşterilere fuhuş yapmak için otel, pansiyon ve kamp evlerini kullandırdığı tespit edildi.

Polis, dün Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul’da 17 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5’i kadın 19 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: fuhuş, Adana
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