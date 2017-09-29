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Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 38 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu 38 zanlı gözaltına alındı.

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Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 38 gözaltı

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu 38 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya'da bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: Adana, FETÖ/PDY, bylock, soruşturma
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