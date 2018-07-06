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Adana FETÖ davasında 19 sanığa hapis

Adana'da görülen 8'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı FETÖ davasında 19 sanığa hapis cezası verildi, 22 sanık ise beraat etti.

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Adana FETÖ davasında 19 sanığa hapis

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 8'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın, 4 yıl 2 ay ile 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, 22 sanığın ise beraatine karar verildi.

Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Barış B, Kadir O, Ali Y. ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Coşkun S, Kemal A, İshak E, Kemal A, Mustafa H. ise mahkemeye bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki görüşünü yineleyerek sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de 19 sanığın 4 yıl 2 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 22 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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