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Adalet Bakanlığı'ndan zehirlenen personellere ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, öğle yemeğinin ardından 100 civarında personelin zehirlendiğini, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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Adalet Bakanlığından zehirlenen personellere ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan 100'e yakın bakanlık personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 

Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığını duyuran Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: 

“Bakanlığımız merkez binada görev yapan 100 civarında personelimizde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine, kurum hekimlerimiz ile sağlık personelimiz tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenler ise hastanelere nakledilmiştir. Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: İHA 

Etiketler: Adalet Bakanlığı
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