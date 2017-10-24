Adalet Bakanlığından vize açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığından bir heyetin 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında ABD'ye bir çalışma ziyareti planladığı belirtildi.

O ziyaretin davetinin ise ABD resmi makamlarınca yapıldığı vurgulandı.

Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle ziyaret Adalet Bakanlığınca iptal edildi.

Açıklamada, "Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: TRT Haber