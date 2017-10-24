  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 4.406
  • BIST 107206.31
    ALTIN 153.687
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adalet Bakanlığından vize açıklaması

Adalet Bakanlığından vize açıklaması

Adalet Bakanlığı, ABD, "Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" haberlerini yalanladı. Bakanlık, ABD'den herhangi bir vize talebinin olmadığı belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adalet Bakanlığından vize açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığından bir heyetin 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında ABD'ye bir çalışma ziyareti planladığı belirtildi.

O ziyaretin davetinin ise ABD resmi makamlarınca yapıldığı vurgulandı.

Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle ziyaret Adalet Bakanlığınca iptal edildi.

Açıklamada, "Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır." denildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vize, Adalet Bakanlığı, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER