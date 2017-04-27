Adalet Bakanlığından o habere yalanlama

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan hakim ve savcı adaylığı sınavıyla ilgili haberleri yalanladı.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "900 hakim alındı, 800'ü AKP'li çıktı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Avukatlık mesleğinden adli ve idari yargı hakim adaylığına geçiş sınavlarının tamamen mevzuata uygun gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 8/k maddesinde, "Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak şarttır." hükmünün bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcılığı ile idari yargı hakimliği sınavına giriş şartlarını taşıyanlar arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yazılı yarışma sınavı yapıldığı hatırlatıldı.

Yazılı yarışma sınavını kazananlardan kanunda öngörülen sayıda adayın mülakat sınavına çağrıldığının bildirildiği açıklamada, mülakat sınavında başarılı olanların sonuçlarının ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmeler kanunun öngördüğü esaslara göre yapılmıştır. Sınava katılanların siyasi görüşleri ve eğilimleri değil sadece kanunun öngördüğü esaslara göre değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan mülakat sonuçlarına göre avukatlık-adli yargıda ve avukatlık-idari yargıda toplam bin 343 kişi başarılı olmuştur. '900 hakim alındı' iddiası gerçek dışıdır. '900 hakim alındı, 800'ü AKP'li çıktı' iddiası ise gerçekleri saptırmaya yönelik bir iftiradır. Ayrıca iddia edildiği gibi hakimlerin Adalet Bakanlığı tarafından gayriresmi mülakata alındığı iddiası tamamen asparagastır. Gerçek dışı iddiaların maksatlı olarak gündeme getirilmesi kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Bu iddiaların haber olarak yayınlanması da gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmamaktadır." AA