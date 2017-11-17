  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Adalet Bakanlığında 6 bürokratın görevi değişti

Adalet Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Adalet Bakanlığında 6 bürokratın görevi değişti

Resmi Gazete’da yayımlanan kararlara göre, aralarında Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp'ün de bulunduğu 6 bürokrat görevlerinden alındı.

Kararnameye göre Teftiş Kurulu Başkanlığı'na HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Şaban Kazdal, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Daire Başkanı Ahmet Kar atandı.

Kararnameyle ayrıca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner ile Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Talip Bakır, Müsteşar Yardımcılığı görevlerine getirildi. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Adalet Bakanlığı, resmi gazete
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