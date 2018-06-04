Adalet Bakanlığı: CHP heyeti Gülen'in iadesiyle ilgili evrakları inceledi

CHP heyeti, 5 saat boyunca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarını inceledi.

Bu dosyalar 85 klasör, 7 iade talepnamesi ve geçici tutuklama talebinden oluşuyor.

CHP heyeti iadeyle ilgili bilgilendirildi

Heyette CHP'den Ankara Milletvekilleri Murat Emir ile Ali Haydar Hakverdi'nin yanı sıra Avukatlar Erol Aras ile Efe Dikbıyık yer aldı.

Bakanlık bürokratları, heyete iade süreciyle ilgili bilgi verdi. Heyet üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Heyet rapor hazırlayacak

Heyetin incelemeleri sırasında fotoğraf çekmesine ve belgelerin kopyasını almasına izin verilmedi. Hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

Adalet Bakanlığı CHP heyetinin ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

"Bilgilendirildi, sorular cevaplandı, evraklar incelendi"

Açıklamada heyet üyelerinin arzu ettiği evrakların sağlandığından bahsedildi.

"CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

İnce'nin FETÖ iddiası

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Gülen'in iadesi usulüne uygun yapılmadı" iddiasını ortaya attı.

Adalet Bakanlığı, bu iddia üzerine "gelin belgeleri inceleyin" diyerek CHP heyetine randevu vermişti.

Kaynak: TRT Haber, AA