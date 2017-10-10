Adalet Bakanlığı 2 bin 500 personel alacak

Adalet Bakanlığı, zabıt katibi ve mübaşir olarak görevlendirilmek üzere sözleşmeli 2 bin 500 personel alacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Bakanlık bünyesinde 2 bin 250 sözleşmeli zabıt katibi, 250 sözleşmeli mübaşir istihdam edilecek.

Başvurular 13 Ekim'de başlayacak, 24 Ekim'de sona erecek.

Zabıt katipliği kadrolarında görevlendirilecek adaylar, 8-14 Kasım tarihleri arasında uygulamalı sınava alınacak. Adaylar, 25 Kasım-8 Aralık'ta sözlü sınava girecek.

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.