Adalet Bakanı Gül'ün Azerbaycan temaslarında FETÖ ile mücadele vurgusu

İlk resmi ziyaretini dün Azerbaycan'a gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Azerbaycan'ın Türkiye için Türk halkı için çok önemli bir ülke olduğunu belirten Gül, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye yönelik muhabbeti bizim için çok kıymetli. Bu çerçevede çok verimli, sıcak bir ziyaret oldu" dedi.

Bakü'de gerçekleştirdiği görüşmelerde FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunun öne çıktığına dikkat çeken Gül, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın başta FETÖ olmak üzere terörle, terör örgütleriyle olan mücadelesi, iş birliği her zaman memnuniyet verici olmuştur. Azerbaycan ziyaretimde bunu bir kez daha ve yakinen görmekten çok mutlu oldum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz gerek FETÖ'ye karşı gerekse Zeytin Dalı Operasyonuyla diğer terör gruplarına yönelik mücadelemizde, özetle topyekün terörle mücadelede her zaman yanımızdalar. Mehmetçiğimizin başarısıyla, kahramanlığıyla gurur duyuyorlar. Biz de Türkiye olarak Azerbaycan'ın her alandaki başarısından gurur duyuyoruz. İşbirliğimizi çeşitlendirmek ve güçlendirmekten mutlu oluyoruz."

Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeleye desteği

Gül dün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Başsavcı Zakir Garalov, İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev'le bir araya gelmişti.

Gül'ün Aliyev ile görüşmesinde, Adalet Bakanlıkları arasındaki sıkı iş birliğinin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığı ifade edilirken, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov'la bir araya gelmesinde zanlı ve suçluların iade sürecinin hızlandırılması ve FETÖ ile mücadele konuları üzerinde duruldu.

Memmedov görüşmede 15 Temmuz olaylarına değinerek "O olaylar hepimizi sarsmıştı. Fakat kahraman Türk halkı kendi cumhurbaşkanının etrafında birleşerek demokrasi, kalkınma ve adaletten yana olduğunu tüm dünyaya gösterdi" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği kıyamete kadar devam edecek"

Yargıtay Başkanı Rzayev'le yapılan görüşmede de adli alandaki iş birliklerinin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımlarının devam ettirilmesi konuları konuşuldu. Azerbaycanlı hakim ve savcıların Türkiye'de eğitim ve staj uygulamasının devam ettirileceği kaydedildi.

Her alanda olduğu gibi adli alanda da iş birliklerini artıracaklarını belirten Gül, "Hem karşılıklı tecrübe paylaşımı anlamında hem de diğer konulardaki hukuki iş birliklerini artıracağız. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği kıyamete kadar devam edecek bir kardeşliktir" diye konuştu.

Her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini vurgulayan Rzayev ise, "Özellikle bizim hakimlerin yetişmesinde Türk eğitim kurumlarının büyük rolü var. Türkiye'nin Afrin'deki başarısından gurur duyduk. Şehit kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Türkiye'nin bu operasyonu tam zaferle sonuçlandıracağına eminiz. Allah Türkiye'yi korusun. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" dedi.

FETÖ ile mücadele

Gül'ün Başsavcı Zakir Garalov ile görüşmesinde de FETÖ ile mücadele üzerinde duruldu ve bu konuda işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde darbeye karşı ilk desteğin Azerbaycan'dan geldiğini hatırlatan Gül, darbe girişimi sonrasında bazı ülkelerin, terör mensuplarının iadesi konusunda gereken desteği vermemesine rağmen Azerbaycan'ın gereken adli iş birliğini yerine getirdiğini belirtti.

FETÖ ile mücadele konusunda Türk meslektaşlarıyla sıkı iş birliği içinde olduklarını ifade eden Garalov ise "Türk halkı FETÖ teröristlerine gereken yanıtı verdi. Azerbaycan'da da soruşturma açıldı. Bir televizyon kanalı, bir üniversite, çok sayıda okul kapatıldı" bilgisini verdi.

Organize suçlar ve terörle mücadele, sanal suçlarla mücadelede ve istihbarat çalışmalarında işbirliği konularının konuşulduğu Gül-Usubov görüşmesinde de FETÖ ile mücadele ön plana çıkarıldı.

FETÖ ile mücadele ve Afrin operasyonuna verdikleri destekler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve halkına teşekkür eden Gül, "Türkiye, terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürecektir. Hangi örgüt olursa olsun, hangi ülkeyi tehdit ederse etsin, bu mücadeleyi kararlı şekilde yapma azmimiz de ortadadır" dedi.

"26 zanlı Türkiye'ye iade edildi"

Terörle mücadelede Türkiye'nin büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Usubov ise "Teröre karşı mücadelede artık saldırı konumunda olmanız memnuniyet vericidir. Onlara göz açtırmıyorsunuz. Bu çok iyidir. Bu tecrübe bizim için de önemlidir. Son yıllarda Türk emniyet güçlerinin aradığı 26 zanlıyı Türkiye'ye iade ettik. Aynı şekilde 4 kişi de sizden Azerbaycan'a iade edildi" diye konuştu.

