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Buradasınız : » » Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'deki skandal karara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'deki skandal karara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül : ''Terör Örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler hukuka değil terör örgütüne destek vermektedir.''

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden ABDdeki skandal karara tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin açıklamlarda bulundu.

"İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD’nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül,  Yargılamaya konu olayın asli faili olduğu iddia edilen şahsın karmaşık ve şaibeli bir şekilde asli tanık haline getirilerek bu şahsın beyanları üzerine jürinin kararını bu yönde vermesi, evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: skandal karar, Adalet Bakanlığı, abdulhamit gül, abd
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